Cambio di programma al Teatro Salomone di Cherasco: domenica 22 febbraio in scena "Siamo fuori di testa" al posto di "Tutto è bene quel che finisce bene"

Cambio di programma nella stagione teatrale de Il Teatro delle Dieci a Cherasco. A causa di un errore non imputabile alla compagnia, lo spettacolo in cartellone per domenica 22 febbraio non sarà "Tutto è bene quel che finisce bene", come comunicato in precedenza, ma "Siamo fuori di testa", di Camillo Vittici, con adattamento e regia di Marta Tibaldi. "Tutto è bene quel che finisce bene" viene posticipato a domenica 15 marzo. L'orario resta invariato: sipario alle 17.

"Siamo fuori di testa" è una commedia brillante che porta in scena tre sorelle novantenni alle prese con ricordi sbiaditi, improvvisi lampi di lucidità, vecchi amori e truffatori prontamente smascherati. I vuoti di memoria diventano il motore di equivoci esilaranti e situazioni imprevedibili, dando vita a uno spettacolo leggero ma mai superficiale, capace di raccontare con ironia e dolcezza il tempo che passa, la complicità familiare e la sorprendente vitalità di chi non smette di guardare il mondo con curiosità.

Il biglietto per i singoli spettacoli domenicali è di 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 347 785 1494 .

La stagione teatrale è realizzata con il supporto del Comune di Cherasco, lo sponsor ufficiale Gemini Project, il partner Radio BraOnTheRocks e la collaborazione del Piccolo Teatro di Bra, anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Pop.