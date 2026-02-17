Cherasco, una serata per svelare i misteri del mentalista e pittore Gustavo Rol: il racconto inedito del suo medico personale

Venerdì 27 febbraio, alle ore 21, presso la Sala del Consiglio del Municipio di Cherasco, si terrà un incontro dedicato al libro L’uomo dei prodigi. La vita di Gustavo Rol nel racconto del suo medico personale, alla presenza degli autori Piergiorgio Manera e Carlo Grande.

Gustavo Rol (1903–1994) è stato uno dei personaggi più enigmatici e discussi del Novecento italiano. Sensitivo, mentalista e pittore torinese, divenne celebre per i suoi presunti “prodigi”, che alimentarono un dibattito ancora oggi aperto tra sostenitori dell’autenticità dei suoi poteri e interpreti scettici, inclini a ricondurli a sofisticate tecniche di illusionismo.

Piergiorgio “Chicco” Manera, medico torinese e medico personale di Rol negli ultimi otto anni della sua vita, ha condiviso con lui un rapporto umano e professionale molto stretto. Insieme al giornalista e scrittore Carlo Grande, Manera firma un’opera che ripercorre la vicenda umana e spirituale di Rol attraverso una testimonianza diretta, offrendo uno sguardo approfondito su una figura che continua a suscitare interesse e interrogativi.

Nel corso della serata verranno presentati i temi centrali del volume e le ragioni della sua attualità, in un incontro aperto a studiosi, appassionati e a tutti coloro che desiderano approfondire la figura di Gustavo Rol con strumenti critici e di riflessione.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di valorizzazione culturale promosso sul territorio e intende favorire il dialogo e la partecipazione attiva del pubblico.