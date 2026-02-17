ATLETICA / Cuneo protagonista ai Regionali Indoor di Bra: Laycy Mballa Ntolo è Campionessa Regionale con un 7"79 da élite nazionale

L'Atletica Cuneo si prende la scena ai Campionati Regionali Indoor Cadette e Cadetti. Nell'impianto di Bra, i giovani atleti della società cuneese hanno dominato le gare dei 60 metri piani e dei 60 metri ad ostacoli, regalando alla propria città un titolo regionale storico e una pioggia di primati personali che testimoniano la solidità di un progetto sportivo in costante crescita.

La punta di diamante dell'Atletica Cuneo non ha tradito le attese. Laycy Mballa Ntolo si è laureata Campionessa Regionale nei 60 metri Cadette con uno straordinario 7"79, frutto di una gara condotta con personalità e maturità ben oltre la sua età: partenza fulminea, fase lanciata potente e una determinazione feroce fino alla linea del traguardo. Un crono che non vale soltanto il gradino più alto del podio piemontese, ma che proietta la giovane velocista cuneese tra le migliori d'Italia di sempre nella categoria, consacrandola come uno dei talenti più cristallini dell'atletica giovanile nazionale.

<figure class="image"> </figure>L'Atletica Cuneo ha recitato un ruolo da protagonista anche nei 60 metri ad ostacoli Cadette, dove Giorgia Andeng Tona Mbei ha mostrato segnali di grande maturazione tecnica. Dopo un 9"78 in batteria, l'atleta cuneese ha abbassato nettamente il proprio tempo in finale B, chiudendo in 9"57: ottava posizione assoluta in Piemonte e nuovo primato personale. Un progresso tangibile che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Al di là delle individualità, è stata la forza del collettivo a impressionare. Nei 60 metri piani, tutte le cadette dell'Atletica Cuneo hanno abbattuto i propri limiti: Dao Aida ha chiuso in 8"53, Dao Fadila in 9"05, Caterina Reinero Shahini in 9"36 e Asia Aime in 9"54, tutte con nuovi primati personali. Un dato che racconta più di ogni altra cosa la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico cuneese e lo spirito di un gruppo che si alimenta a vicenda.

Segnali incoraggianti anche dal settore maschile: nei 60 metri Cadetti, Rachid Karir ha corso in un ottimo 8"45, mentre Martino Dutto ha fermato il cronometro a 8"80, entrambi con nuovi personal best. Due prestazioni che confermano la profondità del vivaio cuneese.

La giornata di Bra consegna all'Atletica Cuneo la certezza di essere sulla strada giusta. Con una campionessa regionale dal crono nazionale come Laycy Mballa Ntolo, un gruppo cadette in costante ascesa e un settore maschile che promette bene, la società cuneese si candida a recitare un ruolo sempre più importante nel panorama dell'atletica giovanile piemontese e non solo.