BASKET / Open CSI: la Savimacos di Savigliano espugna Centallo 76-69 e aggancia la vetta del girone, ma un episodio di violenza nel finale rovina la festa

GIPSY CENTALLO 69 – SAVIMACOS SAVIGLIANO 76

Savigliano: Gallo, Ambrosino 4, Bajrami 6, Rosa, Gallino 10, Pautassi 4, Giordanengo 21, Bergese, Rivarossa 2, Tounkara, Alladio 8, Introini 21. All.: Spinella, Damiano

CENTALLO – In casa dei Gipsy va in scena il primo atto del doppio scontro diretto che a cavallo tra febbraio e marzo deciderà verosimilmente le sorti del girone. Alle Pantere di coach Spinella serve una vittoria per mantenere intatti i sogni primo posto ed effettivamente alla sirena finale i biancorossi saranno sopra di 7 lunghezze, appaiando in vetta proprio i gitani.

Al netto di una partita spigolosa la cronaca passa in secondo piano alla luce di quanto avvenuto a pochi secondi dalla fine, quando un giocatore saviglianese si è reso purtroppo protagonista di una condotta violenta le cui conseguenze hanno di fatto mozzato le gambe alla festa delle Pantere.