Sport | 17 febbraio 2026, 13:21

BASKET / Open CSI: la Savimacos di Savigliano espugna Centallo 76-69 e aggancia la vetta del girone, ma un episodio di violenza nel finale rovina la festa

Decisivo il primo dei due scontri diretti che decideranno le sorti del campionato. Giordanengo e Introini trascinano i biancorossi con 21 punti a testa, ma a pochi secondi dalla sirena la condotta violenta di un giocatore saviglianese getta un'ombra pesante sulla vittoria

OPEN CSI

GIPSY CENTALLO 69 – SAVIMACOS SAVIGLIANO 76

Savigliano: Gallo, Ambrosino 4, Bajrami 6, Rosa, Gallino 10, Pautassi 4, Giordanengo 21, Bergese, Rivarossa 2, Tounkara, Alladio 8, Introini 21. All.: Spinella, Damiano

CENTALLO – In casa dei Gipsy va in scena il primo atto del doppio scontro diretto che a cavallo tra febbraio e marzo deciderà verosimilmente le sorti del girone. Alle Pantere di coach Spinella serve una vittoria per mantenere intatti i sogni primo posto ed effettivamente alla sirena finale i biancorossi saranno sopra di 7 lunghezze, appaiando in vetta proprio i gitani.
Al netto di una partita spigolosa la cronaca passa in secondo piano alla luce di quanto avvenuto a pochi secondi dalla fine, quando un giocatore saviglianese si è reso purtroppo protagonista di una condotta violenta le cui conseguenze hanno di fatto mozzato le gambe alla festa delle Pantere.

cs

