BASKET / Serie C Interregionale: la Cogal Savigliano espugna Moncalieri e resta in scia alla capolista Cus. Torino Teen battuta 61-53

SERIE C INTERREGIONALE

TORINO TEEN 53 – COGAL SAVIGLIANO 61

7-16, 16-13, 16-20, 14-12

Savigliano: Romerio 5, Bonatti 9, Origlia 1, Agbogan, Abrate, Pulina 20, Inglese 8, Giorsino, Amateis, Molinario 6, Gioda 12. All.: Siclari

La Cogal viene a capo di una partita ruvida, costellata di fischi e contatti che hanno azzoppato il ritmo gara, impedendo alle due formazioni di esprimere la miglior pallacanestro, così come testimonia il punteggio finale. Le Pantere, forti di una settimana di riposo dopo il tre su tre di inizio febbraio, affrontano Torino Teen con l’ambizione di conquistare due punti fondamentali per tenere nel mirino la capolista Cus (a +4) e consolidare il vantaggio su chi insegue anche se lo smalto non è quello delle giornate migliori.

«In un campionato così lungo esistono anche questo genere di partite ed è importante aper vincere anche quando segni di meno, ora però dobbiamo ritrovare presto la miglior forma per affrontare i prossimi impegni», le parole di coach Siclari.

La cronaca della sfida racconta di un avvio a rilento che fino a tre minuti dalla prima sirena vede i padroni di casa condurre, poi le Pantere mettono la freccia e registrano un parziale di 0-9. Nel secondo quarto Torino prova a rosicchiare qualche punto rimanendo però sempre sotto di un paio di possessi fino all’intervallo.

Tornati in campo i biancorossi sfiorano più volte il +10 salvo venire sempre ripresi dai torinesi a cui manca però il guizzo per impattare. Quando manca un minuto alla fine Torino si rifà nuovamente sotto fino al -5 ma il due su due dalla lunetta di Pulina e il libero di Origlia chiudono la questione.

Sabato prossimo le Pantere torneranno in campo al Ferrua per la sfida ai liguri di Landini Lerici. Palla a due fissata per le 21.15.