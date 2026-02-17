SCI ALPINIO / Cuneesi protagonisti nel Big Air regionale di Prato Nevoso

Domenica 15 febbraio lo Snow Park di Prato Nevoso ha ospitato la gara di Big Air dei Campionati Regionali di snowboard.

Tra i Giovani affermazione di Leone Pernigotti della Snow Academy Prato Nevoso con 84 punti, davanti al compagno di squadra Lorenzo Scafidi con 82 e ad Andrea Moriggi dell’asd Vision Snowboarding con 74,50 punti. Al quarto e al quinto posto Tiziano Testa e Giacomo Galassi della Snow Academy Prato

Nevoso.

Sofia Raviola della Snow Academy Prato Nevoso ha vinto tra le Giovani con uno score di 62 punti, davanti alla compagna di squadra Ayu Garberoglio e a Vittoria Lora del Garage Camp.

Primo degli Allievi è Johan Sonderskov Nielsen della Snow Academy Prato Nevoso con 72,50 punti, davanti a Lorenzo Clataud e a Tommaso Tuninetti del Garage Camp, che hanno ottenuto rispettivamente 71,50 e 65,50 punti.

Completano la top five Francesco Ronsil del Garage Camp e Gabriele Cuminetti del Freeski Prato Nevoso. Asia Lastrico dell’asd 360 Skills ha vinto tra le

Allieve con 53,00 punti, precedendo Emma Annestay dell’asd Vision Snowboarding, Martina Startari ed Adele Maggi, queste ultime due delle

Snow Academy Prato Nevoso.

Tra i Ragazzi primo Cosimo Brondi dell’asd Vision Snowboarding con 79 punti, davanti a Filippo Cappello del Garage Camp e a Pietro Borsato dell’asd Vision Snowboarding.

Tripletta dell’asd Vision Snowboarding tra le Ragazze: prima Bianca Brondi con 45 punti, davanti alle compagne di squadra Giulia Pozzan e Diletta

Marinelli.

Tra i Cuccioli primo Jacopo Bartelle del Garage Camp, davanti a Jacopo Bruzzone e a Valentino Startari dello Snow Academy Prato Nevoso.

Primo dei Baby è Ludovico Lovesio dell’asd 360 Skills, davanti a Matteo Ricca della Snow Academy Prato Nevoso e Federico Cappello del 04 Club. In campo femminile Giulia Zoia della Snow Academy Prato Nevoso ha preceduto le compagne di squadra Blue Garberoglio e Cecilia Barberis.