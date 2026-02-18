Al Rondò dei Talenti l'ultimo appuntamento di "Genitori in gioco"

Sabato 21 febbraio dalle 10 alle 12, presso lo Spazio Relazioni – Rondò dei Talenti di Cuneo, l’ultimo appuntamento di “Genitori in gioco”, il primo ciclo di incontri gratuiti rivolti ai genitori per riflettere e confrontarsi sulle sfide educative quotidiane, L’incontro dal titolo “Educazione alla sessualità e all'affettività dei propri figli”, offrirà spunti e strumenti pratici per aiutare i genitori a comunicare con i propri figli in modo sereno e adeguato alla loro età, sostenendo uno sviluppo sano della loro identità, delle emozioni e delle relazioni affettive.

L’incontro sarà condotto da Pietro Loro Pilone, psicologo della salute e dello sport, e Martina Fiore, psicologa - cooperativa Emmanuele.

La partecipazione è gratuita, gradita iscrizione.

L’iniziativa , gratuita, rientra nel progetto “Genitori in Gioco”, promosso in partnership da Confcooperative Piemonte Sud con Fondazione CRC, Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM nell’ambito Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno della Fondazione CRC.

Seguiranno nei prossimi mesi ulteriori appuntamenti dedicati ai genitori, pensati per offrire un sostegno continuativo nel percorso educativo e relazionale dei propri figli.

Confcooperative Piemonte Sud rinnova il proprio impegno nel promuovere pratiche virtuose di welfare aziendale e territoriale, sostenendo concretamente le famiglie della comunità.