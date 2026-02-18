 / Attualità

Attualità | 18 febbraio 2026, 10:26

Chiuso per tre mesi, riapre l'ufficio postale di Demonte

Riaperto anche quello di Casalgrasso, chiuso invece per quattro settimane

Hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Casalgrasso e Demonte.

L’ufficio postale di Casalgrasso sito in via Ponte Alto 16, era chiuso dal 13 gennaio. E' aperto con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle 12.45. 

L'ufficio di Demonte era chiuso dal 18 novembre, con previsione di riapertura il 5 gennaio, ma si è andati ampiamente oltre. Tre, in totale, i mesi di chiusura. 

Sito in piazza Renzo Spada, 21, sarà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle 12.35. 

Sono terminati nelle sedi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e nuova illuminazione a led a basso impatto energetico.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche il servizio passaporti, i servizi INPS e i servizi anagrafici. 

Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell'Interno. 

Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per se stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR.  Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il qr code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure spid.

Barbara Simonelli

