Referendum giustizia, nasce a Guarene il Comitato "Roero – Cittadini per il Sì"

Si è costituito ufficialmente a Guarene il Comitato "Roero – Cittadini per il Sì", articolazione territoriale del Comitato nazionale Cittadini per il Sì, nato per sostenere le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

L'iniziativa si inserisce nel percorso promosso a livello nazionale dal Comitato presieduto da Francesca Scopelliti e coordinato dall'onorevole Enrico Costa, con l'obiettivo di promuovere un confronto informato e consapevole sui contenuti della riforma oggetto della prossima consultazione referendaria.

Il Comitato del Roero riunisce cittadini, amministratori e professionisti del territorio accomunati dalla volontà di contribuire a una riflessione pubblica sul tema della giustizia, nella prospettiva del rafforzamento dei principi del giusto processo, della terzietà del giudice e dell'equilibrio tra accusa e difesa, come delineati dall'articolo 111 della Costituzione.

A presiedere il nuovo organismo è stato nominato Daniele Casetta, titolare della società Evotech sas con sede a Montà e con un'esperienza ventennale nel mondo delle associazioni datoriali. Come vicepresidente è stato designato Enzo Naso.

«Con la costituzione del Comitato intendiamo promuovere sul territorio del Roero un'attività di informazione e approfondimento su una riforma che riteniamo centrale per la credibilità del sistema giudiziario e per la tutela dei diritti dei cittadini», afferma il presidente Casetta. «Il nostro è un impegno di carattere esclusivamente civico, volto a favorire un dibattito serio, aperto e rispettoso del pluralismo delle opinioni».

Nelle prossime settimane il Comitato promuoverà iniziative pubbliche, momenti di confronto e occasioni di approfondimento, con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e favorire una partecipazione consapevole al voto referendario. A breve saranno comunicate le prime iniziative e le modalità di adesione per i cittadini interessati.