Per la prima volta e con uno show unico arriva a Cuneo l’incredibile magia delle bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda

“È sentire la meraviglia, autentica e sorprendente.”

Bolle di sapone che fluttuano, si moltiplicano, si illuminano,… A Cuneo, la Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco si prepara ad ospitare uno spettacolo magico davvero incredibile. Nell’ambito della rassegna Sim Sala Blink del Circolo Magico Blink, è in arrivo per sabato 14 marzo in un doppio appuntamento, alle ore 17 ed alle ore 21, lo spettacolo “Bubbles is Magic!”.

Per la prima volta e con uno show unico, il capoluogo della nostra Provincia Granda è lieta di accogliere Marco Zoppi e Rolanda, tra llusionismo, pittura luminosa, musica e luci che costruiranno quadri visivi poetici e sorprendenti.

UNO SHOW CHE SI VIVE CON GLI OCCHI E CON IL CUORE

“Bubbles is Magic!” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza sensoriale, delicata e potente allo stesso tempo, capace di incantare bambini ed adulti con la stessa intensità. È infatti un linguaggio universale, che unisce arte, scienza e magia, trasformando le bolle in vere protagoniste della scena.

Marco Zoppi e Rolanda portano il loro spettacolo in tutto il mondo, dall’Europa al Medio Oriente, dall’America Latina alla Russia. Sul palco ogni gesto è pensato per evocare stupore, emozione, sogno: bolle che volano, luci che danzano, ombre che raccontano.

Marco Zoppi nasce a Palermo, ma dal 2011 è romano d'adozione. La sua passione per l'Arte della Magia ha avuto inizio all'età di 8 anni, con la scatola del piccolo mago regalata per Natale dai suoi genitori. Negli anni ha studiato chimica, sia al liceo che successivamente all'università, ma è dopo un fortunato e casuale incontro con le Bolle di Sapone che ha inventato la sua "formula magica": un concentrato per bolle di sapone giganti che gli ha permesso di costruire e mettere in scena la prima versione di "BuBBles Revolution" (che ai tempi si chiamava solo "BuBBles"). Nel 2011 l'incontro con Rolanda, ultimo tassello del puzzle magica alchimia che ha portato alla nascita di "BuBBles Revolution".

Rolanda nasce a Vilnius, Lituania, ma anche lei, dopo l'incontro con Marco, si trasferisce a Roma per seguire l'evolversi artistico di "BuBBles Revolution". Laureata in psicologia all'università di Vilnius ed appassionata di Magia dall'età di 14 anni, a lei vengono affidate tutte le parti più legate alla Magia ed all'Illusionismo presenti nello spettacolo. Menzione particolare, fra tutti i suoi numeri, merita il Light Painting; un perfetto mix fra l'Arte dello Speed Painting e tecniche illusionistiche che, partendo dalla pittura con la luce su uno speciale materiale sensibile ai raggi UV, crea effetti con la luce mai visti prima d'ora. Luci, manipolazione, levitazioni e bolle di sapone: tutto questo è il magico mondo di Rolanda.

“Vi aspettiamo per un vero family show per grandi e piccini, per la prima volta al Teatro Don Bosco di Blink! - dicono dal Circolo Magico Blink - Poesia visiva allo stato puro, quello di Marco Zoppi e Rolanda è uno spettacolo che celebra la bellezza dell’effimero ed invita a riscoprire lo stupore del bambino che vive in ognuno di noi. Uno spettacolo che parla al bambino interiore di ciascuno di noi e che, proprio per questo, si inserisce perfettamente nello spirito di Sim Sala Blink: stimolare meraviglia, bellezza e desiderio di stupirsi ancora.”

L’ingresso allo spettacolo è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Busca e Dronero, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.