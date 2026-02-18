Atletica Mondovì: bronzo tricolore e nuovo PB per Giacomo Provera sui 400 metri

Sabato 14 e domenica 15 febbraio il “PalaCasali” di Ancona è stato il teatro dell’edizione 2026 dei Campionati Italiani Allievi.

Dopo gli U23 e U20, è toccato ai nati nel 2009 e 2010, sfidarsi per i 26 titoli in palio: giovani atleti che quest’anno possono ambire a partecipare agli Europei U18 che si svolgeranno nella capitale dell’atletica italiana: Rieti (16 -19 luglio).

Una rassegna tricolore molto “vivace” che ha visto cadere numerose miglior prestazioni italiane, segno di un movimento in salute che fa ben sperare per il futuro dell’atletica italiana. Su tutte la sprinter Kelly Doualla, classe 2009, che ha “passeggiato” in 7”27 nella finale dei 60 mt e dalla torinese Alessa Succo capace di migliorare la sua miglior prestazione mondiale all time U18 con un incredibile 8”05, nella finale dei 60 ostacoli allieve.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo festeggia il bronzo di Giacomo Provera nei 400, ottenuto grazie al nuovo personale di 49”55 della finale.

Vittoria tricolore per il piemontese Riccardo Mereu (Cus Torino) con 49”02 e argento a Edoardo Petriaggi (Milardi Rieti) in 49”31: tutti ottimi tempi (sotto il crono stabilito dal vincitore del 2025) per una finale molto qualificata. Giacomo, da quest’anno allenato da Luca Candela, aveva conquistato la finale con il crono di 49”92 e quindi aveva deciso di non correre i 200 metri su cui aveva anche ottenuto il minimo. Si ferma ai piedi del podio l’esordio indoor sui 1.500 metri per Yasmine Lazouzi che, dopo il gran tempo sui 3.000 indoor di Metz (con il secondo crono All Time per le Allieve in Italia), ha corso in 4’35”17, arrivando ad un solo decimo da Maddalena Ravà (Atl. Meneghina) dopo un appassionante volata con la maglia tricolore andata a Asia Prenzato (Pro Patria Milano, 4’25”94) davanti a Cristina Morelli (Milardi Rieti, 4’29”16). Yasmine, specialista delle distanze più lunghe avrà la possibilità di rifarsi in occasione già domenica in occasione dei Campionati Italiani di Cross.

Non è riuscito a qualificarsi per le semifinali dei 60 ostacoli il vicese Francesco Simbula (seguito dal tecnico Andrea Oderda), che ha chiuso terzo la propria batteria con il personale di 8”29: una magra soddisfazione il 15° crono assoluto per la decisione di ammettere al turno successivo solo i primi due delle 12 batterie e non il primo più i migliori 12 tempi. Al sabato in gara anche Carolina Ribezzo nei 3.000 di marcia, chiusi dolorante per un problema fisico in 16’26”21. In conclusione di manifestazione, il programma prevedeva le staffette 4x1 giro, entrambe 20esime. Quella maschile ha visto l’esordio di Andrea Sacco al posto del compagno Francesco Simbula, con Giacomo Rabezzana (da Asti 2.2), Lorenzo Marino ed ancora Giacomo Provera (1’36”42), mentre la femminile composta da Sofia Musso, Alice Botto, Noemi e Sofia Bertone in 1’47”63, penalizzate da un ultimo passaggio di testimone “complicato”.