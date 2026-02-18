Cuneo, si presenta il libro “Le Donne di Cortina”

Il Panathlon Club Cuneo e il Panathlon Club Mondovì organizzano la presentazione del libro “Le Donne di Cortina 1956” scritto dalla professoressa Adriana Balzarini, vicepresidente del Panathlon Distretto Italia.
La presentazione del libro si terrà giovedì 19 febbraio a partire dalle 18 e fino alle 19.30, presso la libreria “Giunti al Punto Librerie”, presso il Centro Commerciale “Grande”, in via Margarita 8 a Cuneo (ex Auchan).
[L'autrice del libro Adriana Balzarini]
Seguirà l’incontro-conviviale, che avrà luogo presso il Ristorante Hotel “La Ruota” di Pianfei a partire dalle ore 20.
Nel corso dell’incontro-conviviale, il Governatore dell’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta Maurizio Nasi, consegnerà alcuni attestati ai soci detentori di importanti anzianità di servizio:
- per i 25 anni (anno di iscrizione 2020) diploma a Pierluigi Bagnasco, Anna Maria Mestriner e Giuseppe Oliva.
- per i 35 anni (anno di iscrizione 1990) diploma e pin a Giuseppe Peirone