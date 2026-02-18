VOLLEY GIOVANILE / VBC Mondovì, Under 15 da urlo e Under 17 ancora in corsa

Come ogni settimana, ecco il punto sul settore giovanile del VBC Mondovì:

U.15/M: VBC MONDOVI’ – SCUOLA PALLAVOLO CUNEO = 3-1 (25-19,25-22,19-25,25-21)

Tredicesimo successo su 16 partite disputate nella regular season del campionato U.15 per il VBC MONDOVI’ allenato da Viridiana Polizzi, che ha piegato la Scuola di Pallavolo Cuneo per 3-1 (25-19,25-22,19-25,25-21). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 39, a -3 dal Villanova secondo ed a +12 sul Boves quarto.

Nel primo set i monregalesi allenati da Viridiana Polizzi (capitan Cuniberti, De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Garelli, Albesano, il libero Gastaudo, con successivi inserimenti di Curati) stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (9-5,18-11,22-18) e chiudono senza troppe difficoltà 25-19. Anche nella seconda frazione i monregalesi partono bene e si portano prima sul 7-3, quindi sul 12-9 e successivamente sul 19-16, poi però si bloccano e vengono ripresi sul 19 pari. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 22-22, quando i monregalesi piazzano lo spunto vincente e chiudono 25-22. Nel terzo set i cuneesi stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (11-4e 18-11), chiudendo 25-19, mentre nella quarta frazione sono i monregalesi a stare sempre avanti nel punteggio (14-10 e 22-17), chiudendo 25-21.

VBC MONDOVI’: Cuniberti (K), De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Garelli, Albesano, Gastaudo (L1), Curati, Bressano, Testa (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Davide Mazzucchi .

U.17/M: ALBA -VBC MONDOVI’= 3-1 (25-16,25-13,19-25,25-14)

Nel ritorno dei quarti di finale dei play-off del campionato U.17 il VBC MONDOVI’ viene superato dall’ Alba per 3-1 (25-16,25-13,19-25,25-14) al termine di una gara comunque giocata più che discretamente. Nelle prime due frazioni i monregalesi allenati da Viridianai Polizzi (Cuniberti, capitan Riccardo Albesano, Franco, Mazzucchi, Garelli, Lorenzo Albesano, il libero Gastaudo, con successivi inserimenti di De Sanctis), pur giocando discretamente, faticano un po’ a tenere il ritmo degli albesi, mentre nella terza, complici anche parecchie cambi dei padroni di casa, ormai matematicamente qualificati alle semifinali per il 1-4 posto, crescono nell’ efficacia del gioco e si impongono per 25-19. Nel quarto set l’ Alba torna ad esprimersi sui livelli dei primi due e sta sempre saldamente avanti, chiudendo senza troppe difficoltà. Ora i monregalesi affronteranno nella semifinale 5-8 posto l’ Asti con l’ obbiettivo di qualificarsi per la finale per il quinto posto (l’ altra semifinale è Jolly Castagnola – Villanova).

VBC MONDOVI’: Cuniberti, Riccardo Albesano (K), Franco, Mazzucchi, Garelli, Lorenzo Albesano, Gastaudo (L), De Sanctis. ALL: Viridiana Polizzi – Davide Mazzucchi