Settimana di pausa per la Vigor Cycling Piasco, ma la stagione è alle porte

Fine settimana senza uscite collegiali per la Vigor Cycling. Le incertezze delle condizioni climatiche e le giornate festose del carnevale, hanno indotto i tecnici delle squadre allievi ed esordienti di concedere un momento di libertà ai ragazzi. Gli allenamenti su strada riprenderanno regolarmente sabato prossimo 21 febbraio su differenti chilometraggi in base alle categorie.
Ieri, martedì 17 febbraio, invece giornata importante per quanto riguarda i due team. Durante la consueta seduta in palestra, il fotografo ufficiale del club Marco Gallian di Wild Emotions e gestore anche del sito dela sodalizio, ha infatti provveduto a scattare le immagini dei ragazzi con le divise della società cuneese.
Intanto si avvicina la prima data, ovvero il 1 marzo, per l'esordio alle gare agonistiche. Si tratta dell'appuntamento di Torre Canavese che apre la stagione della due ruote in Piemonte, nel settore del mountain bike.
"Al via ci saranno sicuramente alcuni nostri atleti" – confermano i direttori sportivi Michele Ancona e Salvatore Cirlincione.
Dovrebbe essere assicurata anche la partecipazione alla prima competizione agonistica su strada del 2026 che impegnerebbe le due formazioni degli esordienti e allievi, secondo tradizione, il 22 marzo sul circuito di Montecarlo. Il condizionale è comunque d'obbligo in attesa dell'ufficializzazione in merito.
Una settimana più tardi nella competizione di Castelletto Sopra Ticino nel novarese verrà invece tenuta a battesimo l'annata ciclistica in regione.
Infine, per quanto riguarda il profilo organizzativo, il club presieduto da Claudio e Silvio Mattio, allestirà il 2 giugno a Saluzzo il campionato piemontese della categoria. La manifestazione sarà preceduta da quella riguardante i cicloamatori che si svolgerà in occasione della festa nazionale del 25 aprile.