La difesa dei corsi d'acqua è stata la sua grande battaglia: morto a 76 anni Valter Paoletti

Lutto nel mondo della pesca provinciale per la morte di Valter Paoletti, deceduto lo scorso martedì all'età di 76 anni.

Ex dipendente della Provincia, Valter Paoletti, era presidente di PescaAmbiente-Fossano e rappresentante regionale Pescatori Provincia di Cuneo. Era anche membro di Pronatura, associazione ambientalista di Cuneo.

Era il mondo dell'acqua e dei fiumi a stargli particolarmente a cuore. Lo conosceva bene, anche per il lavoro che aveva svolto dal 2001 presso l'ente Provincia e prima ancora in Regione, in ambito di agricoltura, caccia e pesca.

L'amministrazione provinciale lo ricorda: "Ha prestato servizio con dedizione e professionalità come Direttore del Servizio Amministrativo presso il Settore Agricoltura – Servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) fino al suo pensionamento, avvenuto il 31 gennaio 2015.

Il Presidente della Provincia, a nome dell’intera Istituzione e del personale provinciale, si unisce al dolore della famiglia e degli amici, ricordando Paoletti non solo come un funzionario competente e appassionato del proprio lavoro, ma anche come una figura impegnata nella comunità, membro della Commissione provinciale Pesca e promotore di iniziative legate alla tutela dell’ambiente, riguardanti in particolare la difesa dei corsi d’acqua dalle opere di disalveo e la preservazione della fauna ittica".

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, giovedì 19 febbraio, alle 15,30 nella chiesa parrocchiale della frazione Cerialdo di Cuneo. Lascia la moglie Jole Valentina, i figli Silvia, Luca e i nipoti.



