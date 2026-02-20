 / Attualità

Attualità | 20 febbraio 2026, 16:34

Alba accelera il rinnovo delle carte d'identità: aperture straordinarie in vista del 3 agosto

Martedì pomeriggio lo Sportello Anagrafe resterà aperto fino al 30 aprile per facilitare il passaggio alla carta elettronica obbligatoria

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Saranno accettate solo carte d’identità elettroniche (CIE).  

Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Anagrafe, oltre al consueto orario di apertura al pubblico, sarà aperto straordinariamente solo per il rinnovo delle carte d’identità tutti i martedì pomeriggio di marzo e aprile dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

 

Durante le aperture straordinarie basta presentarsi all’Ufficio Anagrafe in piazza Risorgimento 1. Non è necessaria la prenotazione.

 

Per il rinnovo della carta d’identità sono necessari i seguenti documenti: 

1. una fototessera recente (meno di sei mesi) senza occhiali;

2. vecchio documento di identità cartaceo o denuncia in caso di smarrimento;

3. tessera sanitaria.

Il costo della CIE è di euro 22,20 (bancomat o contanti). Si paga direttamente all’Ufficio Anagrafe.

Ulteriori informazioni: https://www.comune.alba.cn.it/it/unita_organizzative/anagrafe

