Alba accelera il rinnovo delle carte d'identità: aperture straordinarie in vista del 3 agosto

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Saranno accettate solo carte d’identità elettroniche (CIE).
Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Anagrafe, oltre al consueto orario di apertura al pubblico, sarà aperto straordinariamente solo per il rinnovo delle carte d’identità tutti i martedì pomeriggio di marzo e aprile dalle ore 12.30 alle ore 16.30.
Durante le aperture straordinarie basta presentarsi all’Ufficio Anagrafe in piazza Risorgimento 1. Non è necessaria la prenotazione.
Per il rinnovo della carta d’identità sono necessari i seguenti documenti:
1. una fototessera recente (meno di sei mesi) senza occhiali;
2. vecchio documento di identità cartaceo o denuncia in caso di smarrimento;
3. tessera sanitaria.
Il costo della CIE è di euro 22,20 (bancomat o contanti). Si paga direttamente all’Ufficio Anagrafe.
Ulteriori informazioni: https://www.comune.alba.cn.it/it/unita_organizzative/anagrafe