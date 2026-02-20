Protezione Civile: nomina di un nuovo responsabile per l'A.N.A. Alta Langa mentre l'unità locale si scioglie [FOTO]

​Per la seconda volta nel giro di pochi mandati elettorali, il paese torna a perdere la propria unità di Protezione Civile.

Era già successo durante l'amministrazione del sindaco Bruna Gallo di assistere alla faticosa formazione di un nucleo di volontari comunali — allora presieduti dal compianto Piero Raiteri — per poi vedere la stessa formazione sciogliersi come neve al sole nel corso del mandato successivo.

​L'unità era stata formata all'inizio del mandato dell'ex sindaco Simone Gallo, con il supporto dei comuni limitrofi e del Gruppo Alpini locale: una compagine di circa 20 volontari, perlopiù provenienti da Feisoglio e Niella Belbo, ma anche da Cravanzana e Bosia.

La Squadra di Protezione Civile A.N.A. Alta Langa andò quindi ufficialmente ad aggiungersi alle restanti unità della sezione di Cuneo, già capillarmente diffuse su buona parte della "Provincia Granda".

​L'unità si distinse fin da subito durante l'emergenza pandemica, in particolar modo nell'organizzazione delle vaccinazioni a favore degli over 80 e, in seguito, nelle giornate di "open day" presso il salone polifunzionale di Feisoglio.

Già in quel periodo, grazie al provvidenziale contributo di Bra Gas e Rabino D&D, la squadra poté dotarsi di un mezzo di trasporto a 9 posti, rivelatosi molto utile in quel frangente e negli anni successivi per le più svariate esigenze della comunità.

Il recesso dalla convenzione è stato determinato dal cambio di amministrazione a Feisoglio a giugno 2024, che ha portato i comuni convenuti a recedere dall'accordo con l'A.N.A. sezione di Cuneo. Secondo la comunicazione ufficiale, le motivazioni addotte includono esigenze di riorganizzazione, gestione del servizio e ragioni logistiche, oltre alla necessità di garantire un servizio di protezione civile con dotazione di personale strutturata sul territorio.

Della precedente unità rimangono come testimonianza il mezzo di trasporto, donato alla squadra A.N.A. di Alba, e l'equipaggiamento, restituito al coordinamento della Sezione di Cuneo.