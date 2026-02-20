San Rocco Castagnaretta piange Rosa Pellegrino, storica merciaia della frazione

Cordoglio a San Rocco Castagnaretta per la scomparsa di Rosa Pellegrino vedova Gallo, commerciante in pensione e figura molto conosciuta per avere condotto nella frazione alle porte di Cuneo una frequentata merceria, attiva nei locali sotto i portici di piazzale della Repubblica.

La donna si è spenta a 94 anni presso la casa di tiposo "Opere Pie Droneresi" a Dronero, circondata dall’affetto dei suoi cari.

"Persona conosciuta e rispettata da tutti – la ricordano a San Rocco –, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’intera nostra comunità. Il suo era molto più di un semplice negozio, ma un luogo di incontro e di quotidianità condivisa. La sua assenza lascia un grande vuoto nel cuore della frazione, che la ricorda con affetto".

I funerali, provenienti dall’istituto di piazza XX Settembre a Dronero, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta domani, sabato 21 febbraio, alle ore 15.30. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

Ad accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio i figli Mauro con Elena, Simona con Osvaldo, Alessandro. Insieme a loro la cara Elsa, i nipoti Gessica con Mattia, Sara con Luca, Valentina, Matteo con Elisabetta, i pronipoti Nicolò e Maverik, la sorella Maria, le cognate, i nipoti unitamente ai parenti tutti.

La stessa chiesa parrocchiale ospiterà la recita del rosario, venerdì 20 febbraio alle ore 18.30, le messe di settima mercoledì 25 alle ore 18.30 e di trigesima, mercoledì 18 marzo alle 18.30.