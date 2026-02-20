 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 febbraio 2026, 20:18

Cancellato treno sulla Ventimiglia-Cuneo per un intervento delle Forze dell'Ordine

I viaggiatori sono stati trasbordati sul 11240 Limone 19:32 - Fossano 20:35.

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento da parte delle Forze dell'Ordine sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo nella serata di oggi, venerdì 20 febbraio. 

Come riportato dal sito di Trenitalia e dall'Osservatorio Ferrovia del tenda, il treno 22958 partito da Ventimiglia alle 16:20 e diretto a Cuneo, è stato soppresso a Limone a causa dell'interveno delle Forze dell'Ordine.
 

L'interventp è scattato alle 18.40 alla stazione di Limonre, i viaggiatori sono stati trasbordati sul 11240 Limone 19:32 - Fossano 20:35.

Maggiori informazioni su viaggiatreno.it

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium