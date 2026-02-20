Cancellato treno sulla Ventimiglia-Cuneo per un intervento delle Forze dell'Ordine

Intervento da parte delle Forze dell'Ordine sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo nella serata di oggi, venerdì 20 febbraio.

Come riportato dal sito di Trenitalia e dall'Osservatorio Ferrovia del tenda, il treno 22958 partito da Ventimiglia alle 16:20 e diretto a Cuneo, è stato soppresso a Limone a causa dell'interveno delle Forze dell'Ordine.



L'interventp è scattato alle 18.40 alla stazione di Limonre, i viaggiatori sono stati trasbordati sul 11240 Limone 19:32 - Fossano 20:35.

