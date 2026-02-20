Tir si ribalta sulla Statale 21 del Colle della Maddalena: strada chiusa a Demonte

Tir si ribalta in una scarpata nei pressi di frazione Bagnulin nel comune di Demonte sulla Statale 21 del Colle della Maddalena mentre scendeva da Vinadio.



Sono in corso le operazioni di soccorso per il recupero del conducente rimasto all'interno dell'abitacolo della cabina. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo e i sanitari del 118 per la presa in carico del ferito.

Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma verrà trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.



L'incidente è avvenuto poco fa e la strada risulta momentaneamente chiusa al traffico in tutti e due i sensi di marcia.





Sul posto anche carabinieri e polizia per i rilievi e la gestione del traffico per permettere le operazioni di recupero dell'autista e la messa in sicurezza del camion.



Si tratta del secondo incidente in giornata che vede coinvolto un mezzo pesante sulla tratta della Statale 21. Stamattina un altro tir appena partito dallo stabilimento di Acqua Sant'Anna a Vinadio era finito prima nella corsia opposta e poi fuori strada, restando piantato in un cumulo di neve.

***aggiornamento***

L'intervento si è concluso poco prima delle 20. La strada è stata sgomberata e ora risulta regolarmente riaperta al traffico