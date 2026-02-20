Oltre 60'anni di esperienza della Tomatis Lamiere a sostegno del Cuneo Volley

Molte le similitudini tra il Cuneo Volley e Tomatis Lamiere srl, dalla visione Green ai continui investimenti volti ad una crescita strutturata e sostenibile nel lungo periodo. Una collaborazione per il Club biancoblù che porta oltre 60’anni di esperienza imprenditoriale e presenza sul territorio, ma anche di capacità di aprirsi al mercato europeo e diventare un vero e proprio punto di riferimento.





«Siamo orgogliosi di offrire il nostro sostegno al Cuneo Volley e di entrare a far parte di questa realtà, con la quale condividiamo valori e obiettivi per il futuro. Questo gesto dimostra il nostro attaccamento al territorio cuneese, in cui siamo nati, e la nostra volontà di supportare questo tipo di iniziative che mirano allo sviluppo dei giovani e dello sport. Il Cuneo Volley ha una storia importante in Superlega, e siamo contenti del suo ritorno in questa categoria dove competono alcuni dei migliori giocatori al mondo – è una vittoria per la squadra e per l’intera città di Cuneo.» - Luca Tomatis, direttore commerciale della Tomatis Lamiere srl.





L’azienda Tomatis Lamiere srl è uno dei più importanti attori italiani nel campo della lavorazione lamiere e tubi contoterzi.

Da oltre 60’anni lavorano i metalli seguendo un modello produttivo all’avanguardia, basato sulla competitività, sulla sostenibilità e sull’etica. L’obiettivo dell’intero team Tomatis è quello di prendersi cura del cliente in ogni fase del lavoro, valorizzando il rapporto umano e la fiducia tra le parti.

La clientela varia dai privati alle piccole e medie aziende, fino ad arrivare alle compagnie multinazionali ed estere, e per ciascuna delle controparti seguono la stessa filosofia, sviluppata su solidi pilastri: Serietà, Correttezza, Concretezza, Trasparenza.





L’attenzione verso le tecnologie più innovative, l’organizzazione della produzione unica nel suo genere, la conquista di numerose certificazioni di qualità e il sistema gestionale studiato ad hoc per tenere traccia di ogni fase delle lavorazioni permettono alla Tomatis Lamiere di assicurare ai clienti in Italia e in Europa la massima professionalità ed efficienza nel campo dei semilavorati metallici, il tutto mantenendo alti standard qualitativi.

Oggi l’azienda è un punto di riferimento per il taglio e la lavorazione di lamiere e tubi, con oltre 20.000 mq di superficie coperta e una capacità produttiva di oltre 3.000 tonnellate di semilavorati al mese.