Stasera Torino si vestirà di rosso: torna la Notte Barbera

Torino si prepara a vivere una serata intensa e raccolta con la Notte Rossa Barbera. Le piole, vecchie e nuove, apriranno le loro porte a chi vorrà assaporare il piacere della convivialità e della buona tavola. I tavoli saranno luoghi di incontro e conversazione, con un menù ispirato alla merenda sinoira che racconterà la tradizione piemontese.

La Barbera accompagnerà i piatti, incarnando il carattere e l’identità del territorio. Tra un sorso e un assaggio, giovani musicisti piemontesi si esibiranno dal vivo, creando un sottofondo discreto ma vivo che accompagnerà la serata. L’atmosfera resterà autentica, capace di coniugare memoria e contemporaneità. Ogni piola offrirà un’esperienza calda e diversa, ma coerente con lo spirito della festa.

I partecipanti potranno scoprire sapori, aromi e storie della città in modo semplice e diretto. La musica e il vino dialogheranno con naturalezza con le conversazioni dei tavoli. Sarà un’occasione per godere di Torino lentamente, assaporando momenti di condivisione. La serata valorizzerà la socialità senza spettacolarizzarla. Tutto si svolgerà con misura, ma con un piacere percepibile in ogni gesto. I locali diventeranno piccoli centri di vita e memoria urbana. La Notte Rossa Barbera offrirà così un’esperienza viva, raccolta e insieme inclusiva, capace di raccontare il carattere della città.





Informazioni: www.notterossabarbera.it