Politica | 20 febbraio 2026, 10:43

Milleproroghe, Bergesio: "Bene nostra misura per proroga revisione trattori"

La norma introdotta da un emendamento della Lega e approvata alla Camera interessa 2 milioni di mezzi agricoli

Il senatore Bergesio

“Nel decreto Milleproroghe siamo intervenuti per posticipare i termini per la revisione delle macchine agricole. La norma, introdotta da un emendamento della Lega a firma Carloni e approvato alla Camera, interessa 2 milioni di trattori. Sarà fondamentale per garantire la sicurezza necessaria, senza però bloccare le attività di impresa. Una misura di buonsenso nell’ottica di liberare i nostri agricoltori, fondamentali custodi dell’ambiente e del territorio e volano straordinario dell’economia agroalimentare italiana, da adempimenti burocratici nel rispetto delle regole”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.

