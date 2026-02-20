TENNIS / Caraglio campione regionale: trionfo nei campi della Stampa Sporting di Torino

La manifestazione, organizzata dal comitato piemontese della FITP in ricordo della giudice di gara Lina de Chiara, ha visto la partecipazione di trenta società piemontesi che si sono affrontate in gironi eliminatori iniziati già a novembre. La semifinale e le finali si sono svolte presso i campi del circolo della Stampa Sporting di Torino, la stessa struttura che ospita il celebre torneo delle ATP Finals.

La squadra di Caraglio, composta da Cornaglia Tommaso, Pedrazzini Luigi, Bono Ludovico, Manzone Giovanni, allenata da Andrea Baccanelli, a cui va riconosciuto tutto il suo lavoro di sostenitore e motivatore oltre che di coach, ha dominato il proprio girone affrontando le società di Lagnasco, Poirino, Verdelago e Santena, aggiudicandosi tutti gli scontri diretti e qualificandosi per il quarto di finale. In questa fase, gli atleti hanno ottenuto una netta vittoria per due a zero contro il Robilant di Torino.

In semifinale, Caraglio ha superato la squadra del Momy Sport Village di Rivalta con il risultato di due a uno, grazie alla vittoria decisiva nel doppio La finale, disputatasi sempre presso il circolo della Stampa, ha visto i rappresentanti di Caraglio affrontare il Vercelli, sconfiggendoli per due a zero in un confronto che ha richiesto lo svolgimento di soli due singoli per decretare il vincitore del torneo regionale.