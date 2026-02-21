In corso le indagini sul 25enne trovato senza vita nelle campagne di Bra, si attende l'esito dell'autopsia

Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla morte di un 25enne di nazionalità albanese residente a Santa Vittoria d'Alba, il cui corpo senza vita, in una pozza di sangue, è stato trovato in lungo strada Chivola, nella zona di orti compresa tra la città di Bra e la frazione di Pollenzo.

Si attende l'esito dell'autopsia, in programma questa mattina a Verduno. L'esame dovrà appurare ciò che al momento pare piuttosto probabile, ovvero che la morte del ragazzo sia stata causata da un colpo di arma da fuoco alla nuca.

Poco distante dal cadavere una Lancia Y, con la portiera del passeggero aperta, presumibilmente il mezzo con cui il 25enne, incensurato, è arrivato in quel luogo. L'auto, naturalmente, è stata posta sotto sequestro.

Gli indizi sinora raccolti dagli inquirenti fanno pensare ad un regolamento di conti, sebbene sia ancora presto per formulare ipotesi troppo azzardate.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia braidese e coordinate dalla procura di Asti.