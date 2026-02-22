Ceva: i libri di "Nati per Leggere" consegnati ai bambini nati nel 2025

Si è tenuta nella mattinata di ieri, sabato 21 febbraio, presso il Palazzo comunale di Ceva, la consegna dei libri del progetto "Nati per Leggere" ai bambini nati nel corso del 2025, realizzata in collaborazione con il Circuito Bibliotecario Monregalese.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio panorama del progetto nazionale, che prevede la donazione di libri a bambini e famiglie così da stimolare la fantasia e la crescita attraverso la lettura.

La crescita dei più piccoli passa infatti anche dalla condivisione di tempo di qualità e il leggere loro libri e favole rappresenta uno step fondamentale per lo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale.

Alla cerimonia di donazione erano presenti il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, l’assessora alla Biblioteca civica Cinzia Boffano e la collega delegata alle Politiche per l’infanzia, Laura Amerio. L’Amministrazione comunale ha voluto rimarcare il valore di questo piccolo pensiero librario, un dono per le famiglie che oltre a essere un intrattenimento per i bambini, è anche uno strumento attraverso cui cementare i rapporti familiari trascorrendo insieme dei momenti fortemente educativi. Leggere insieme significa infatti insegnare ai bambini che, attraverso le storie, si può imparare a conoscere il mondo e ad affrontarlo con coraggio.

Le piccole manine che stringevano le pagine colorate e gli occhi curiosi che interrogavano caratteri ancora indecifrabili, sono le stesse mani e gli stessi occhi che un giorno costruiranno il futuro e che, si spera, sapranno scrivere una storia migliore.