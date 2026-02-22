VOLLEY A1F / Cuneo batte Vallefoglia e si salva, Signorile: "Una stagione che mi ha segnato, per il futuro vedremo"

Nel brivido di emozioni dell'ultima giornata della regular season è la Honda Cuneo Granda Volley a scamparla nella mission impossible della lotta salvezza.

Perugia già retrocessa, quattro squadre in due punti, partite giocate tutte in contemporanea alle 20:30: un sabato sera di grande emozioni per la Serie A1 Tigotà 2025-2026.

E le Gatte di Tisci sono riuscite nell'impresa, superando al tie break le Tigri dell'ex Pistola. Un match combattutto, con le pesaresi già ai playoff ma combattive fino alla fine, e le cuneesi che si giocavano tutto davanti al loro pubblico.

Una partita che non ha deluso, con le Gatte che dopo un primo set di assestamento hanno tirato fuori una bella pallavolo, andando così non solo a vincere ma anche a guadagnarsi il diritto di restare ancora in A1 per la prossima stagione.

"Sono tante le emozioni ora, ma volevo ringraziare questo gruppo fantastico che ha lottato dall'inizio di questo campionato e ci ha creduto fino alla fine. Siamo andati a prenderci quello che ci meritavamo, perché questa squadra meritava di salvarsi. Abbiamo fatto delle partite strepitose, Novara è stata un'emozione grandissima, come stasera. Stasera siamo partite un po' contratte, ci stava, c'era tanta tensione, ma alla fine siamo venuti bene nonostante qualche acciacco. Stasera non era facile, brave le ragazze" ha commentato coach Tisci a fine match.

"Con Chieri era mancato poco, con Bergamo anche. A Novara abbiamo fatto l'impresa, ce lo meritavamo".

"Al futuro ci penseremo poi, ora pensiamo a festeggiare. Da lunedì ci metteremo a tavolino a discuterne".

Il prossimo obiettivo saranno infatti i playoff di Challenge Cup.

"Anche la Challenge vogliamo farla bene, giocheremo contro squadre alla nostra portata. Onoreremo questo impegno fino alla fine" conclude.

Concorda con lui il capitano Noemi Signorile:

"Sono contenta, molto contenta. La svolta è stata contro Novara, perché contro di loro abbiamo tirato fuori una grinta, una cattiveria che mancavano da un po'. Anche oggi siamo state brave, in tanti momenti difficili abbiamo fatto il nostro. L'importante era salvarsi, ora abbiamo la Challenge, che possiamo affrontare con la mente più libera".

E ne approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "È stata una stagione lunga e difficile, in spogliatoio ci siamo compattate perché nessuna voleva retrocedere. Personalmente non è stata semplice, è stato molto difficile per me leggere certi commenti, certe cose su di me dopo sei anni che sono qui, mi è dispiaciuto molto. Sono contenta perché ho mostrato che il mio cuore è Cuneo, è sempre stato qui, e adesso possono pensarci due volte prima di scrivere di nuovo. Personalmente sono molto contenta".

E alla domanda se il suo cuore sarà ancora a Cuneo la prossima stagione, la risposta è criptica: "Questo non lo so, perché questa stagione mi ha segnata molto. Non lo so, vedremo".

Intanto, la Honda Cuneo Granda Volley può festeggiare il diritto di stare nella massima serie anche per la prossima stagione.

E il prossimo obiettivo è già davanti agli occhi: i playoff di Challenge Cup.