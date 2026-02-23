 / Atletica

Atletica | 23 febbraio 2026, 15:34

ATLETICA / Lorenzo Mellano argento tricolore nell'eptathlon U23

A Padova si sono svolti i campionati italiani di Prove Multiple. Secondo gradino del podio e nuovo p.b. per il portacolori dell'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo

Lorenzo Mellano con il tecnico Sandro Boasso

Lorenzo Mellano ha regalato un altro podio tricolore all’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: l’argento agli Italiani di prove multiple a Padova nell’eptathlon U23. 

Medaglia conquistata con il nuovo p.b. di 5.248 punti, che non lascia però del tutto soddisfatto il fossanese: “Ho sbagliato l’approccio nell’asta e nel peso, ma sono felice per avere trovato quelle buone sensazioni che cercavo in altre specialità”

A batterlo, solo il trentino Kevin Lubello (Lagarina Crus Team); per Lorenzo la soddisfazione di essere stato il migliore nei 60 (7”03), nei 60 hs (8”25 p.b.), nei 1000 (2’48”84”) e secondo nel lungo (7,13) e nell’alto (1,87); quarto invece nell’asta con 4,00 metri e 8° nel getto del peso (10,72).

Lorenzo Mellano sarà nuovamente in pista il prossimo week end in occasione dei campionati italiani individuali assoluti e di prove multiple, mentre non saranno invece la via Vittoria Bollano, Rachele Torchio e Jessy Ifa – Uwadiae, in possesso del minimo di partecipazione, ma già concentrare sulle gare outdoor.

Fabio Boselli commenta così questa due giorni davvero molto intensa, ma ricca di soddisfazioni: “Un weekend incredibile al confronto con i migliori atleti italiani, i nostri ragazzi hanno gareggiato senza nessun timore: sono arrivati i risultati con medaglie e piazzamenti che ripagano atleti, tecnici e società del lavoro e dell’impegno profuso”.
 

cs

