Ceva, Open Space: un successo “magico” per gli incontri sulla giocoleria

Si è concluso nella serata di venerdì 20 febbraio il ciclo di incontri sulla giocoleria tenuti da Lucia Fusina di Cascina all’Inverso presso l’Open Space di via XX Settembre.

I due appuntamenti, dal titolo “Giocolare che passione!”, hanno coinvolto quasi 20 bambini e ragazzi in un percorso di avvicinamento alle arti performative e circensi.

Giochi, colori e strumenti di scena hanno permesso ai giovani avventori non solo di divertirsi in compagnia, ma di imparare a gestire il proprio corpo e la propria presenza nel tempo e nello spazio, attraverso attività ludiche ed esperimenti a metà strada tra l’equilibrismo e la magia.

Venerdì 27 febbraio, dalle ore 20 alle ore 22, lo spazio ospiterà invece il primo dei due incontri dedicati alla composizione musicale e realizzati in collaborazione con l’Istituto Musicale di Ceva.

Si ricorda che gli appuntamenti sono rivolti a bambini dai 9 anni in su.