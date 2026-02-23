 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 23 febbraio 2026, 19:44

Montà d’Alba, principio di incendio in un garage

Fiamme domate in breve tempo dalla squadra dei vigili del fuoco di Alba, in corso le verifiche sui possibili danni alla struttura

Montà d’Alba, principio di incendio in un garage

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, si è sviluppato un principio di incendio all’interno di un garage a Montà d’Alba.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco di Alba, che ha circoscritto e spento le fiamme in tempi rapidi, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

L’incendio è stato risolto senza particolari criticità. I tecnici stanno ora effettuando le verifiche del caso per accertare eventuali danni alla struttura, che al momento sembrano scongiurati. Non si segnalano feriti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium