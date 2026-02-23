Montà d’Alba, principio di incendio in un garage

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, si è sviluppato un principio di incendio all’interno di un garage a Montà d’Alba.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco di Alba, che ha circoscritto e spento le fiamme in tempi rapidi, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

L’incendio è stato risolto senza particolari criticità. I tecnici stanno ora effettuando le verifiche del caso per accertare eventuali danni alla struttura, che al momento sembrano scongiurati. Non si segnalano feriti.