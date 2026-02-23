Calcio Eccellenza / Grande equilibrio nel derby tra Cuneo e Centallo, al “Paschiero” finisce 1-1

È finito 1-1 il derby tra l’AC Cuneo 1905 e la Giovanile Centallo, valido per la 22a giornata del campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” le reti di Armando (43’) e Nacci (85’).

Il match, giocato nel tardo pomeriggio a causa dell’impegno casalingo della Freedom, è stato particolarmente equilibrato. A sbloccarla sono stati gli ospiti sul finire del primo tempo: al 43’ Armando prende palla a centrocampo e, al termine di una grande percussione sulla sinistra, batte Cavalieri per il momentaneo 0-1. Si va dunque negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio, nonostante un ottimo primo tempo da parte dei cuneesi.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo: Cuneo che fa la partita e Centallo che colpisce di rimessa. Le occasioni non mancano per ambe due le parti ma, quando l’incontro sembrava destinato a finire in favore dei rossoblu, i ragazzi di mister Bianco la pareggiano grazie al rigore del solito Federico Nacci (85’). Nonostante le tensioni finali non succede più nulla e quindi le due formazioni si dividono la posta in palio: al “Paschiero” finisce 1-1.

In classifica i biancorossi rimangono al secondo posto a 43 punti, mentre i ragazzi di mister Sacco consolidano la quinta piazza a quota 39.

Nel prossimo turno di campionato il Cuneo farà visita alla Pro Dronero (stadio “Filippo Drago” di Dronero), mentre il Centallo ospiterà la capolista Alessandria (stadio “Don Eandi” di Centallo). Per entrambe fischio d’inizio alle ore 14:30.

TABELLINO:

CUNEO – GIOVANILE CENTALLO 1-1

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Orlando (75’ Ghibaudo), Magnaldi (63’ Caristo), Benso, Regolanti (75’ Galfrè), Gyimah, Scotto, Rastrelli (46’ Nacci), Rizzo, Angeli, Tall (32’ Giraudo). A disposizione: Aime, Bernardi, Bianco, Delmastro. Allenatore: Danilo Bianco

Giovanile Centallo (4-2-3-1): Guardalben, Besku, Bedino, Bellucca, Mozzone, Armando (78’ Massaro), Dalmasso (75’ Valleriani), Menon (70’ Minini), Magnino, Monge, Poppa. A disposizione: Bellucci, Bonetto, Battisti, Morello, Rocca, Vallati. Allenatore: Jodi Sacco

Gol: Armando 43’ (Ce), Nacci 85’ rigore (Cu)

Ammoniti: Armando (Ce), Poppa (Ce), Rizzo (Cu), Mozzone (Ce), Monge (Ce)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Giorgia Scaffidi di Alba-Bra, coadiuvata dagli assistenti Lorenzo Centamore di Torino e Fady Hosni di Torino