Cuneoginnastica in gara nella prima prova di Serie C di artistica con Sara Hadouz

La CuneoGinnastica ha supportato nella prima prova del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia presso il centro tecnico di Monopoli la società Palladium di Ragusa.

La società cuneese prendeva parte al campionato con una ginnasta in prestito proprio alla società siciliana.

Le tre ginnaste della Palladium insieme alla cuneese Sara Hadouz hanno condotto una buona gara, conquistando un ottimo quarto posto a pochissimi decimi dal podio.

Nonostante l'obiettivo del podio non sia stato raggiunto, non ci sono rimpianti per le ragazze, che hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra. La ginnasta cuneese, accompagnata in gara dal tecnico societario Monica Sola, ha potuto vivere una bellissima esperienza con le compagne di squadra siciliane, sostenendo i valori dello sport e aiutando la squadra a puntare in alto.

Il tecnico e direttore tecnico della regione Sicilia, allenatore della squadra Palladium, è soddisfatto della prestazione delle ragazze e guarda al futuro con ottimismo, pensando che la squadra possa fare ancora meglio e puntare al podio. La prossima prova è prevista per marzo, e la compagine siciliana cercherà di migliorare punteggio e posizione in classifica.

Tutta la CuneoGinnastica si congratula con la ginnasta e la squadra Palladium per il risultato ottenuto e augura loro buona fortuna per le prossime gare.