ATLETICA / La morozzese Adele Roatta campionessa d'Italia a squadre con la Bracco Atletica

Bracco Atletica regina del cross a livello di club. Nelle finali nazionali dei Campionati di Società di cross, andate in scena durante la Festa del Cross a Selinunte (Trapani) contestualmente ai Campionati Italiani individuali di corsa campestre, il sodalizio milanese presieduto da Franco Angelotti totalizza il bottino più alto di tutti nella combinata femminile, la classifica che tiene conto dei piazzamenti nelle tre diverse categorie in cui si articolano i “CdS” (Seniores/Promesse, Juniores, Allievi): con 232 punti la Bracco (al settimo successo in combinata dopo le vittorie 2005 come Tris Milano, 2012 come Camelot e 2013, 2019, 2022 e 2023 con la denominazione attuale)

Brave, bravissime!!! Le quindici ragazze che hanno preso parte ai Campionati Italiani di corsa campestre festeggiano il titolo di Club Campione d’Italia di Corsa Campestre 2026; un successo non frutto del caso, ma del lavoro di tutti giorni con i loro tecnici per ben s’integra per progetto “Run to the future” avviato tre anni or sono. Quello di ieri è l’ottava vittoria nel cross a riprova dell’attenzione che la società riserva alla specialità.

Scudetto per le ragazze under 18, Delle sei al via ben quattro sono al primo anno di categoria, combattive hanno conquistato nella classifica del campionato di società il 4° posto Maria Letizia Anzini, il 6° Chiara terrani, il 16°Aurora De Marco, il 18° Silvia Boga, il 39° Fatima Kalboussi, mentre non fa testo il piazzamento di Valentina Cantone ,caduta spinta involontariamente, da un’altra concorrente nell’unica buca piena d’acqua presente sul percorso! Lo scudetto under 18 è il quinto nella storia del club.

Bene le juniores con il 7° posto di Silvia Signini, il 20° di Ilaria Artusi, il 24° di Matilde Tanzarella e il 48° di Rebecca Borgonovo generosa nel voler chiudere la gara pur non essendo in buone condizioni fisiche. Per loro il terzo gradino del podio nella classifica di categoria,

Bene le senior trascinate da Adele Roatta giunta al 16 ° posto (sesta anche nel campionato italiano under 23), 27^ la capitana Nicole Acerboni; complimenti a Alice Piana, malgrado una caduta nel primo dei 4 giri, giunta 34^, Diana Gusmini 36^ e Ilaria Brunati 42^.