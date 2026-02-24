ATLETICA / Mondovì protagonista nel weekend: Canavese vince il Cross di Rifreddo, buoni risultati alla Mezza del Marchesato

Fine settimana intenso per l'Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, impegnata su più fronti tra cross, strada e indoor. Le "canotte rosse" hanno raccolto soddisfazioni importanti, a partire dalla vittoria di Gabriele Canavese nel Cross di Rifreddo a Beinette, fino alla nutrita partecipazione alla Mezza del Marchesato di Saluzzo, che ha fatto registrare il record di 1.150 iscritti.

Domenica 22 febbraio gli atleti monregalesi si sono messi in mostra anche ai Campionati Regionali indoor cadetti di Fossano, con la giovane Adora Dervishi protagonista nel salto in lungo. Un weekend che conferma la vitalità del movimento atletico della società monregalese, capace di esprimersi ad alto livello in tutte le categorie e discipline.

[Adora Dervishi e Sole Sigaudo]

Strada

Domenica 22 febbraio si è svolta 11ª edizione della “Mezza del Marchesato”: partenza e arrivo dal centralissimo Corso Italia di Saluzzo dopo 21 chilometri di tracciato nella campagna del Marchesato toccando nell’ordine i Comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco. Organizzazione congiunta dell’Atletica Saluzzo e della Podistica Valle Varaita con al via record di iscritti 1.150 partenti. La vittoria è andata agli atleti di casa Gianluca Ferrato e Noemi Bogiatto (Saluzzo) rispettivamente con 1h07’39” e 1h16’51”. L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha preso parte a questa manifestazione con una numerosa pattuglia di atleti capeggiato da Luca Mondino, 26° e 3° SM35 in 1h17’58”, quindi 48° e 7° SM35 Stefano Rosso in 1h20’37”, 69° Francesco Peyrone (11° SM35) in 1h22’58”, 71° Luca Cardone (7° SM35) in 1h23’10”, 244° Carlo Cavanna 1h32'49, 273° Christian Mamino 1h33'48, 374° Borislav Milojevic in 1h37’20, 419° Pietro Grosso in 1h38’42”, 420° Andrea Borello in 1h38’42”, 429° Manuel Boaglio 57° SM45 in 1h39’03”, 699° Michele Pianetta in 1h50’18” e 102ª nelle donne e 24ª SF35 Federica Rizzo in 1h50’40”.

<figure class="image"> </figure>Si è corso anche a Salsomaggiore dove Simone Papaleo ha completato la Verdi Marathon in 3h38’28” con il 26° posto nella categoria SM50.

[Simone Papaleo]

Indoor – Campionati Regionali cadetti

A Fossano nella terza giornata dei Regionali indoor di scena i salti con le Cadette Adora Dervishi, che si migliora fino a 4,67, Sole Sigaudo 4,23 ed Isabel Santana Nunez 3,91 nel lungo ed il pari età Noah Leone ottimo sesto nel triplo con 11,21.

[Noah Leone]

Cross – Vince Gabriele Canavese

Il parco di Rifreddo di Beinette è stato il teatro della 4ª edizione dell’omonimo Cross, organizzato dall’ASD Il Podio, andato in scena domenica 22 febbraio accompagnato da una bella giornata di sole per i circa 200 partenti.

L’Atletica Mondovì ha festeggiato nella 1,2 km Ragazzi la 3ª piazza di Federico Bruno, battuto in volata da Pietro Sassano (Dragonero) e da Mattia Lantermino (V. Varaita), 5° Giacomo Renesto e 9° Rayan Bruno, a seguire Francesco Tornatore Fontana e Matteo Griseri; nelle pari età Matilde Braida, del gruppo sportivo Alta Langa, 7ª davanti ad Adele Ferro. 2.000 metri per le Cadette in cui Veronica Gallo in 8’06” è arrivata 2ª a 17” da Arianna Gianelli (Roata Chiusani); 7ª Patrizia Garzello. Doppietta nei cadetti con Danilo Prato Carboneri e Mattia Rossi a diversi le prime due posizioni del podio separati da appena 3”, 6° Mark Sebastian Munyalo. Nei 6 km per gli adulti successo di forza per Gabriele Canavese in 21’04”, davanti per 9” a Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo); terzo il peveragnese Davide Preve in 22’10”, davanti alle altre “canotte rosse” Matteo Garelli e Flavio Di Bartolomeo; 7° Marco Restagno, 9° Marco Chiarlone e 10° Eligio Boggione. Presenti anche gli esordienti nelle distanze a loro dedicate: Letizia Maria Siciliano, Caterina Merenda, Letizia Raineri, Michele Murizzasco, Michele Comino, Nicolò Boglio e Nathan Peirone.

[Flavio Di Bartolomeo]

[Gli Esordienti]

[Gli Assoluti]