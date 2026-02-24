BOCCE / Auxilium Saluzzo trionfa nel 52° Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

Si è conclusa con il successo della quadretta dell’Auxilium Saluzzo,sponsorizzata dal Caffè della Vittoria, l’edizione numero 52 del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa. Matteo Mana, Carlo Barale, Alberto Allasia e Franco Bergesio, hanno superato per 13 a 3 il team torinese della Bocciofila Rossini, sceso in campo con Davide Manolino, Cesare Peretti, Andrea Cascio e Lorenzo Barolo.

Si chiude la prestigiosa competizione notturna del volo, partita a gennaio con 16 formazioni iscritte, e che sin dalla prima serata ha registrato, come vuole tradizione una grande partecipazione di pubblico, sulle tribune del bocciodromo saluzzese dell’Auxilium.

Una finale con la quadretta di casa, partite bene e lasciare poco spazio agli avversari, grazie una perfetta condotta di gara di Matteo Mana e soci, che nel corso dell’incontro con sicurezza hanno chiuso vittoriosamente la partita Alla serata finale, presente come sempre la famiglia De Chiesa ( sempre attenta e vicina al sodalizio saluzzese ed alla kermesse stessa) a partire da Paolo, ex sciatore della famosa valanga azzurra ed ora noto opinionista Rai, reduce dalle Olimpiadi Invernali, con Franco ed Alberto, Carlo che ha lanciato per l’occasione il pallino della finale, e Nicola.

Gremita la tribuna autorità, citiamo, a partire dal Sindaco del Comune di Saluzzo, Franco Demaria, accompagnato dalla consigliera comunale Silvana Cravero, il vice presidente Atl Mariano Occelli, le Acli con il presidente Elio Lingua ed il consigliere Franco Via, Claudio Vittino e Valter Ambrogio per la Federbocce, Sandro Damilano, sponsor, dirigenti, il presidente dell’Auxilium Sauzzo Pieraldo Moine e la vice Michela Perassi.Terze classificate, eliminate nella semifinale di lunedi 16 febbraio, la Forti Sani Fossano, griffata Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc di Daniele Grosso, vincitrice della passata edizione, e la Saviglianese Meccanica 97 di Gualtiero Ricca. La direzione arbitrale della kermesse è stata di Claudio Dellapiana ( che ha diretto la finale), e Luca Busso.