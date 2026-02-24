VOLLEY A2F / Il cuneese Marco Pistolesi nuovo direttore generale della Monviso Volley

A meno di 48 ore dalla retrocessione, il Monviso Volley inizia con i suoi primi rinforzi. La società annuncia ufficialmente che l’incarico di Direttore Generale è stato affidato al cuneese Marco Pistolesi. L’accordo segna l'inizio di una ristrutturazione profonda della gestione sportiva e societaria.

Pistolesi, protagonista dei successi storici del “Piemonte Volley” (all'epoca nota anche come “Bre Banca Lannutti Cuneo”) e artefice della scalata fino alla Champions League, assume da oggi il coordinamento di tutte le aree del club. Il suo compito sarà definire il nuovo assetto per affrontare il prossimo campionato di Serie A2 con l'obiettivo del ritorno nel massimo campionato nel più breve tempo possibile.

“Ho accettato questa sfida con grande senso di responsabilità – dichiara Marco Pistolesi – perché so quanto questa maglia pesi e quanto dolore provochi una retrocessione. Non è il momento delle grandi promesse, ma quello della serietà e del silenzio operoso. Il nostro obiettivo è tracciato: costruire nel più breve tempo possibile un modello societario e tecnico che non punti solo a tornare in A1, ma a restarci stabilmente. Dobbiamo avere il coraggio di ricominciare dalle basi, con l'umiltà di chi sa che il prestigio e la fiducia vanno riconquistati ogni giorno sul campo.”

Contestualmente, il Monviso Volley desidera esprimere un ringraziamento profondo e sentitissimo al Direttore Generale uscente, Gianni Fattori. Il suo contributo in questi anni è stato inestimabile, caratterizzato da una dedizione rara e da una professionalità che ha permesso al club di raggiungere traguardi storici. A Gianni vanno i migliori auguri per le sue sfide future.

“Lascio questo incarico dopo anni di impegno profondo e ininterrotto prima per L’Union Volley Pinerolo e poi per il Monviso Volley – commenta Gianni Fattori – ed è stata una decisione sofferta, dettata da motivi personali che mi impongono di rallentare i ritmi e cedere il passo. Ho rassegnato le mie dimissioni a malincuore, ma con la consapevolezza di aver agito sempre per il bene del club e di aver dato tutto me stesso. Rimarrò a completa disposizione della società per accompagnare questa transizione e facilitare al meglio l’ingresso di Marco.”