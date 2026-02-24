 / 

Sanremo, Renga penultimo a esibirsi: "Meglio, posso guardare l'Inter"

Francesco Renga è sereno, almeno apparentemente. Per il pranzo pre esibizione ha mangiato un branzino, così da arrivare leggero al momento di salire sul palco dell'Ariston. Il cantante si esibirà penultimo, ma nessun problema... anzi: "Così potrò guardare l'Inter".  

"Io avevo un sogno, o primo così poi riuscivo a vedere la partita. Oppure tra gli ultimi, sempre per lo stesso motivo", ha detto Renga alle telecamere de La volta buona, ottimo modo per "stemperare la tensione".  

Se l'emozione per scendere le scale dell'Ariston è tanta, altrettanto forte è l'attenzione per la sua squadra del cuore. Questa sera, infatti, l'Inter giocherà contro il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League: "Partita fondamentale, dobbiamo vincere questa volta".  

 

