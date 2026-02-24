 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 24 febbraio 2026, 16:32

Tragedia al porto di Livorno: barca si ribalta, un morto

Tragedia al porto di Livorno: barca si ribalta, un morto

(Adnkronos) - Grave incidente nautico si è trasformato in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, all'ingresso del porto di Livorno. Erano circa le 14.30 quando una pilotina, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata in mare, facendo finire in acqua l'uomo che si trovava a bordo.  

Secondo le prime informazioni non è escluso che l'imbarcazione possa aver urtato un'altra barca prima del rovesciamento. L'uomo sarebbe annegato prima che i soccorsi riuscissero a intervenire efficacemente. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza della Misericordia. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium