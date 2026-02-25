A fuoco la canna fumaria di un’abitazione in via Brard a Peveragno

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, per spegnere le fiamme che si stavano sprigionando dalla canna fumaria di un’abitazione in via Brard a Peveragno. L’allarme era scattato alle ore 17.30. Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha fatto sì che l’incendio, che aveva intanto attaccato un trave, si potesse allargare al tetto della casa facendo maggiori danni.