 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 25 febbraio 2026, 19:54

A fuoco la canna fumaria di un’abitazione in via Brard a Peveragno

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si allargassero al tetto

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, per spegnere le fiamme che si stavano sprigionando dalla canna fumaria di un’abitazione in via Brard a Peveragno. L’allarme era scattato alle ore 17.30. Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha fatto sì che l’incendio, che aveva intanto attaccato un trave, si potesse allargare al tetto della casa facendo maggiori danni.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium