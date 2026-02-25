Nora Grant presenta "L'istante imperfetto": domenica 8 marzo a Cherasco il nuovo romanzo della scrittrice cheraschese

Domenica 8 marzo, alle 21, presso la Sala del Consiglio municipale Nora Grant presenterà il suo nuovo libro dal titolo “L’istante imperfetto”.

"L'istante imperfetto" è un romanzo sugli amori che nascono lenti e fioriscono nonostante tutto. Profondo e pieno di sentimenti, una storia che parla di scelte.

In un crescendo emotivo che alterna tenerezza, ironia e rivelazioni sconvolgenti, il romanzo esplora il potere dei legami che attraversano il tempo e la forza dei sentimenti capaci di ricucire i cuori spezzati. Una storia che si interroga su quanto davvero conosciamo le persone che amiamo e se l’amore possa sopravvivere allo scorrere degli anni, alle distanze e ai segreti. Un viaggio tra memoria e destino, dove ogni scoperta riscrive il presente e nulla sarà più come prima.

In una Scozia piovosa e carica di mistero, tra brughiere sferzate dal vento e leggende che sembrano sussurrare tra le pietre antiche, prende vita una storia d’amore intensa e inattesa.

Tessa si trova nel posto giusto nel momento sbagliato. Connor, invece, nel posto sbagliato nel momento perfetto. Il loro incontro, iniziato sotto i peggiori auspici e costellato di equivoci e momenti imbarazzanti, si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo, destinato a cambiare per sempre le loro vite.

Sul filo dei ricordi e delle emozioni, un diario segreto diventa la chiave di un passato rimasto troppo a lungo nell’ombra. Tra le sue pagine ingiallite, Tessa scoprirà verità sorprendenti su sé stessa e sulle persone che ha sempre creduto di conoscere. Un amore clandestino, sopravvissuto persino alla guerra e custodito nel silenzio per anni, tornerà alla luce, intrecciando passato e presente come il delicato fiore nascosto tra le pagine del diari

Nora Grant è il nome d’arte di Barbara Torta, nata il primo agosto 1981 a Bra (CN). Vive a Cherasco (CN) con il marito Daniele e i tre figli, i gemelli Greta e Leonardo e il più piccolo, Pietro Noah. Lavora come segretaria, è volontaria AIL da oltre 20 anni, vicepresidente dell’associazione “I feliciani” ed è stata una speaker su Radio Braontherocks. L’istante imperfetto è il suo quarto romanzo, dopo Sulle punte oltre le nuvole pubblicato da AltreVoci Edizioni (2024), Melodia perfetta di note stonate (2023), Golem Edizioni, e Stammi vicino (2022), pubblicato in self publishing.

L’ingresso all’incontro è libero.