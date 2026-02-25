Calderoni (PD): "Nuovo ospedale di Cuneo, i cittadini della Granda chiedono certezze e rispetto sul futuro della sanità"

Riceviamo e pubblichiamo

***

Ricevendo l’invito al Consiglio comunale di Cuneo, convocato in sessione straordinaria per lunedì 2 marzo 2026 alle 17 per discutere dello stato di avanzamento – o, più realisticamente, dello stallo – del progetto del nuovo polo ospedaliero e della continuità dei servizi presso l’attuale Ospedale S. Croce e Carle nella fase di transizione, ho provato insieme sollievo e preoccupazione.

Sollievo, perché finalmente l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, il commissario dell’Aso Livio Tranchida – nonostante il suo incarico sarà nel frattempo giunto a scadenza – e il direttore della Sanità regionale Antonio Sottile riferiranno in una sede istituzionale, davanti al Consiglio e alla città, e non in conferenze stampa preconfezionate.

Preoccupazione, perché dopo la pazienza e il senso di responsabilità dimostrati dalla sindaca Manassero a nome dell’intera comunità cuneese, e alla luce del ricorso annunciato al Consiglio di Stato – che apre una fase carica di ulteriori incertezze – non sarebbe accettabile che questo passaggio si trasformasse nell’ennesima passerella fatta di annunci.

L’hub di Cuneo non riguarda solo il capoluogo. Riguarda un’intera provincia. Non è una questione di bandiere o di equilibri politici: è una questione di diritto alla salute. Per questo servono date certe, risorse stanziate nero su bianco, cronoprogrammi verificabili, obiettivi misurabili.

Dopo sette anni di governo Cirio non è stata posata una sola "prima pietra" di nessuno degli ospedali del piano edilizio sanitario e Cuneo non risulta nemmeno tra quelli prioritari. Non ci sono più alibi. Non sono più accettabili rinvii continui, versioni che cambiano, dichiarazioni che si smentiscono. La sanità pubblica è il cuore del patto tra istituzioni e cittadini.

È tempo di chiarezza, di verità sui tempi, di responsabilità assunte fino in fondo. I cittadini meritano rispetto. E il rispetto si dimostra con i fatti.