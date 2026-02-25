La Vigor Cycling si prepara all'esordio agonistico stagionale

Mountain bike al centro dell'attenzione della Vigor Cycling nelle ultime sedute sulle due ruote.

Le formazioni di esordienti e allievi impegnate in palestra con esercizi di mobilità, hanno vissuto il fine settimana sotto il cielo curando sia la tecnica con alta intensità in bicicletta sull'asfalto, quanto riguardante il fuoristrada. Si avvicina infatti il primo appuntamento stagionale del settore, fissato dal calendario regionale piemontese domenica 1 marzo a Torre Canavese in occasione della manifestazione nazionale che precederà la successiva di Albenga.

Un doppio impegno al quale la Vigor parteciperà. Tornando al presente, l'attività in corso viene realizzata ottimizzando una sessione pratica e teorica, seguita da un lavoro impostato quale modello prestativo gara nella seconda fase dell'allenamento, per concludere con la cura di una discesa tecnica. In totale tre ore di impegno.

"La partecipazione convinta di tutti gli atleti del sodalizio e la conseguente crescita di cui siamo testimoni quotidianamente ci dà estrema fiducia in proiezione futura e a tale proposito notiamo già notevoli miglioramenti da parte dei ragazzi. Naturalmente ci sarà ancora molto da lavorare, a maggior ragione considerato che molti degli atleti sono new entry che si stanno integrando progressivamente, però la strada e' quella giusta" – afferma il direttore sportivo Salvatore Cirlincione.

Il gruppo insomma, appare sempre più unito e lo stesso vale per l'amalgama con i propri tecnici, confortata dalla totale accettazione di metodi di lavoro talvolta assai differenti da altre realtà del mondo della due ruote.