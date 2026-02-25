VOLLEY / Cuneo U14 in Final Eight DelMonte® Boy League con un turno d’anticipo

Nella giornata di domenica 22 febbraio, alla Palestra Giovanni Salvadè di Piacenza, si è disputata la seconda giornata del Girone A della fase eliminatoria della DelMonte® Boy League Under 14.

I giovani biancoblù hanno centrato altre due vittorie nette per 3-0 contro Campi Reali Cantù e Gas Sales Bluenergy Piacenza, confermando quanto di buono già mostrato nelle gare disputate a Cuneo. Anche sul campo piacentino la formazione cuneese ha espresso un gioco solido, continuo e di qualità, dimostrando maturità e concentrazione nei momenti chiave dei set. I sei punti conquistati consolidano così il primo posto nel Girone A e certificano un percorso fin qui impeccabile nella fase eliminatoria.

Grazie a questi risultati, la formazione biancoblù ottiene matematicamente, con una giornata d’anticipo, la qualificazione alla Final Eight, in programma dal 10 al 12 aprile in una sede ancora da definire. Un traguardo importante che premia il lavoro svolto dallo staff tecnico e l’impegno costante del gruppo, protagonista di una crescita evidente gara dopo gara.

L’ultima giornata del girone si disputerà domenica 1° marzo al PalaFrancescucci di Casnate, ultimo appuntamento prima della fase finale. I ragazzi cuneesi saranno impegnati alle ore 15 contro Piacenza e alle ore 17 contro i padroni di casa di Cantù, con l’obiettivo di chiudere al meglio il girone e presentarsi alla Final Eight con ulteriore fiducia e continuità di risultati

Coach Andrea Marino ha commentato così la giornata e la prestazione dei suoi ragazzi: «Siamo venuti qua a Piacenza con la possibilità e l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione e concludiamo questa giornata con altre due vittorie per 3-0 blindando così un posto per la final eight di aprile assicurandoci il primo posto del nostro girone. Abbiamo iniziato il pomeriggio con Cantù dove abbiamo faticato un po’ e non abbiamo espresso il nostro miglior gioco ma abbiamo avuto alcuni momenti in cui siamo riusciti a portare break importanti e a chiudere la partita facilmente con un 3-0. Mentre nella seconda partita contro la squadra di casa di Piacenza abbiamo espresso, nonostante i primi momenti di difficoltà, una pallavolo molto buona con difese, ricostruzioni e attacchi molto importanti da parte dei nostri attaccanti di posto 4 e di posto 2. Ora affronteremo l’ultimo concentramento di Cantù sempre con la stessa motivazione, per fare bene e portare a casa altre due vittorie».

Anche negli altri raggruppamenti sono già arrivate le prime sentenze: nel Girone B ha staccato il pass per la Final Eight il Vero Volley Monza, mentre nel Girone C ha già conquistato la qualificazione l’Itas Trentino. Situazione ancora aperta, invece, nei Gironi D, E e F, dove la fase preliminare deve essere completata e restano da assegnare gli ultimi posti disponibili per la Final Eight di aprile. Saranno le prossime giornate a delineare definitivamente il quadro delle qualificate alla fase conclusiva della competizione.



