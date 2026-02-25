Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: "Il prossimo anno io e te insieme"

(Adnkronos) -

Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente alla prossima edizione del festival di Sanremo? Dopo la sua esibizione in occasione dei 25 anni di 'Xdono', ha scherzato con Carlo Conti: "L'anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?".

Poi la proposta 'indecente' all'amica e collega Laura Pausini, che quest'anno al festival veste i panni di co-conduttrice di tutte e cinque le serate. "Il prossimo anno io e te insieme", dice fra gli applausi, dopo averla ringraziata commosso con un "Tu mi freghi sempre" alla fine della sua esibizione. "Io e lui ci vogliamo molto bene", spiega Laura Pausini rivolta a Conti.