La cuneese Giuliana Turra sul palco di Sanremo, testimonial delle Paralimpiadi [VIDEO]

L’ostetrica dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Giuliana Turra, ieri sera, 25 febbraio, è stata ospite sul palco del Festival di Sanremo come testimonial delle Paralimpiadi che, dal 6 al 15 marzo a Cortina d’Ampezzo e Milano, raccoglieranno il testimone delle Olimpiadi proseguendo nel segno dello sport di alto livello.

Classe 1980, cuneese, dal 2016 ha dovuto affrontare, dopo un grave incidente in montagna che l’ha costretta sulla sedia a rotelle, una lunga riabilitazione.

Ma ha continuato a lavorare negli ambulatori ostetrici dell’ospedale, dov’è stimata da colleghi e pazienti, e si è impegnata in diversi sport approdando al wheelchair curling. Dopo una brillante carriera sportiva nella disciplina, gareggerà ai Giochi Paralimpici invernali 2026 con la divisa della Disval Aosta.

“Siamo orgogliosi di averla nella nostra squadra – dicono dall’Ostetricia di Cuneo, diretta da Andrea Puppo e coordinata da Federica Ferrero – e facciamo tutti il tifo per lei”.