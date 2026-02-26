Mondovì, al "Cigna-Baruffi-Garelli" gli studenti imparano il valore della donazione

Martedì 24 febbraio a Mondovì nell'aula Magna dell' Istituto Cigna-Baruffi-Garelli, si è tenuta la giornata sulla donazione organi.

I ragazzi delle 4° circa 160, accompagnati dal personale docente, hanno assistito alla presentazione della lezione sulla donazione di organi.

Oltre alla descrizione tecnica sull'argomento tenuto dal personale medico del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Mondovì (Dottoressa Federica Bruno - Coordinatrice Inf. Vinai Sara e Inf. I.E.P. Melissa Galfrè) sono state ascoltate le testimonianze di Rovere Luigi ( trapiantato) e le considerazioni morali da parte dell' Aido Monregalese.