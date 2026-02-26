 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 26 febbraio 2026, 11:17

Lavoratori turismo, commercio e servizi: Fabio Bove nuovo segretario provinciale della Uiltucs

A Saluzzo il nono congresso provinciale alla presenza di cinquanta delegati

Il nuovo segretario provinciale Fabio Bove

Il nuovo segretario provinciale Fabio Bove

Ieri, mercoledì 25 febbraio, il Monastero della Stella di Saluzzo ha ospitato il 9° congresso provinciale della  Uiltucs, sigla sindacale dei lavoratori del turismo, commercio e servizi.

I lavori sono iniziati alle ore 8.30 per terminare alle 15. I delegati presenti erano circa 50, in rappresentanza dei circa 2.000 iscritti alla categoria.

Numerosi gli ospiti, tra i quali Alessandro Lotti, segretario generale della Fisascat Cisl di Cuneo, Sergio Quintavalle, in rappresentanza dell’Associazione Commercianti Albesi di Alba, in qualità di segretario dell’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo di Cuneo, i segretari generali della Uila, Uil Poste e Feneal di Cuneo, e l’avvocato Corrado Bertoni in rappresentanza dello Studio Associato Bertoni e Manfredi.

Alla presidenza del congresso il segretario generale aggiunto della Uiltucs Piemonte Sergio Diecidue unitamente al segretario nazionale Uiltucs Gennaro Strazzullo.

Il congresso si è aperto con la relazione del segretario generale uscente Salvatore Bove, è proseguito con un partecipato dibattito, e si è concluso con la nomina del nuovo segretario generale della Uiltucs di Cuneo nella persona di Fabio Bove, già segretario organizzativo, e con la nomina della nuova segreteria provinciale composta dallo stesso Fabio Bove, da Roberto Comba e da Maurizio Bove.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium