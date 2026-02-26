Lavoratori turismo, commercio e servizi: Fabio Bove nuovo segretario provinciale della Uiltucs

Ieri, mercoledì 25 febbraio, il Monastero della Stella di Saluzzo ha ospitato il 9° congresso provinciale della Uiltucs, sigla sindacale dei lavoratori del turismo, commercio e servizi.

I lavori sono iniziati alle ore 8.30 per terminare alle 15. I delegati presenti erano circa 50, in rappresentanza dei circa 2.000 iscritti alla categoria.

Numerosi gli ospiti, tra i quali Alessandro Lotti, segretario generale della Fisascat Cisl di Cuneo, Sergio Quintavalle, in rappresentanza dell’Associazione Commercianti Albesi di Alba, in qualità di segretario dell’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo di Cuneo, i segretari generali della Uila, Uil Poste e Feneal di Cuneo, e l’avvocato Corrado Bertoni in rappresentanza dello Studio Associato Bertoni e Manfredi.

Alla presidenza del congresso il segretario generale aggiunto della Uiltucs Piemonte Sergio Diecidue unitamente al segretario nazionale Uiltucs Gennaro Strazzullo.

Il congresso si è aperto con la relazione del segretario generale uscente Salvatore Bove, è proseguito con un partecipato dibattito, e si è concluso con la nomina del nuovo segretario generale della Uiltucs di Cuneo nella persona di Fabio Bove, già segretario organizzativo, e con la nomina della nuova segreteria provinciale composta dallo stesso Fabio Bove, da Roberto Comba e da Maurizio Bove.