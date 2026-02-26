 / Eventi

Eventi | 26 febbraio 2026, 11:21

La storia di PANECO AMBIENTE nel libro "(Dis)fare impresa": appuntamento a Cuneo il 21 febbraio

Alessia Bertolotto e Lorenzo Bertolotto presentano l'eccellenza cuneese nel green e nelle biotecnologie. L'incontro alla sede di CONFAPI

La copertina del libro di Alessia Bertolotto

Un'occasione per scoprire la storia di un'azienda che rappresenta l'eccellenza del territorio cuneese nel settore della sostenibilità. PANECO AMBIENTE S.r.l. apre le porte della propria esperienza imprenditoriale attraverso la presentazione del libro"(Dis)fare impresa" di Alessia Bertolotto.

L'evento è in programma venerdì 21 febbraio 2026 alle ore 17.30 presso la Sala del Consiglio di CONFAPI, in corso Nizza n°16 a Cuneo.

A dialogare con il pubblico saranno l'autrice Alessia Bertolotto e Lorenzo Bertolotto, amministratore unico di PANECO AMBIENTE, che illustreranno come un'idea imprenditoriale può trasformarsi in un progetto vincente nel settore del green e delle biotecnologie, due ambiti sempre più rilevanti per il futuro economico e ambientale.

L'incontro rappresenta un'opportunità per approfondire le sfide e le opportunità che caratterizzano le aziende innovative del territorio piemontese. L'ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.

cs

