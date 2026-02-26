 / Viabilità

Viabilità | 26 febbraio 2026, 11:44

Nuova rotonda a San Rocco Castagnaretta: chiusa l’immissione su via Entracque da corso Francia

Il provvedimento da lunedì 2 marzo per consentire l'esecuzione di alcuni lavori propedeutici all'opera. Le auto potranno accedere alle aree residenziali da via Mellana e viale Mistral

Nuova rotonda a San Rocco Castagnaretta: chiusa l’immissione su via Entracque da corso Francia

Lunedì 2 marzo, proseguiranno i lavori propedeutici alla realizzazione di una nuova rotatoria a San Rocco Castagnaretta. La rotonda sorgerà lungo corso Francia, all’intersezione con via Entracque, via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo, in un punto molto trafficato e da tempo oggetto di segnalazioni. In questo contesto, per una ventina di giorni l’immissione in via Entracque da corso Francia sarà chiusa ai veicoli in entrata e in uscita per consentire le operazioni di costruzione. Le auto potranno accedere alle aree residenziali da via Mellana e viale Mistral.

