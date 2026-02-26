VOLLEY FEMMINILE / Magliano e Lazzari, il settore giovanile MonVi esulta per la doppia convocazione nel Club Italia Nord-Ovest

Il settore giovanile MonVi torna a tingersi d'azzurro con la notizia di due convocazioni per il Club Italia Nord-Ovest.
Carlotta "Otta" Magliano è stata selezionata per cinque giorni di allenamento - da lunedì 2 a venerdì 6 marzo a Novara - sotto l'occhio dei tecnici federali, su indicazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli.
Mercoledì 5 marzo si aggregherà la new entry Giada "Lazza" Lazzari, invitata dallo stesso staff tecnico ad un allenamento speciale in cui anche lei potrà mettersi in mostra.
Ne dà notizia con entusiasmo, attraverso i suoi canali social, il Mondovì Volley.